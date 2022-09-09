Дмитрий Бивол: «Летом был в США, и меня, кажется, узнавали больше, чем в России»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол рассказал о популярности после победы над Саулем Альваресом.

« Да, меня узнают значительно больше. Я провел половину лета в США и меня узнавали практически в каждом магазине, просили сфотографироваться. Я ощущаю это внимание со стороны. В основном меня узнавали мексиканцы. И было больше внимания, как мне кажется, чем в России.

Что касается ОАЭ… Мне кажется, что даже без боя с Канело я получил бы столько же внимания при организации встречи с Рамиресом.

Еще хочу добавить. Я же сейчас был на сборе в Киргизии. В мой адрес было невероятно много внимания, я даже не ожидал. Киргизы поддерживали меня в этом бою.

И сейчас очень много людей приходили к нам на сбор, без предупреждения приезжали за несколько сотен километров ради фотографии», – сказал Бивол.

6 ноября в Абу-Даби Бивол проведет защиту титула в бою с .

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