Канело: «Я сразу же смирился с поражением от Бивола. Это не конец света»

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес рассказал о чувствах после поражения от чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола.

«Я сразу же смирился с поражением. Что есть, то есть. Я пошел на риск и поднялся в полутяжелый вес, чтобы стать великим. Когда ты делаешь такие вещи, ты знаешь, что подобное может случиться.

Это не конец света. Мне необходимо и дальше пытаться, и я буду стараться. Я стану одним из величайших боксеров. В моем положение можно и не рисковать, но я люблю бокс.

Я люблю творить историю. Я принял поражение. Когда ты побеждаешь, ты празднуешь. Когда ты проигрываешь, тебе нужно смириться», – сказал мексиканец.

7 мая Канело проиграл Биволу единогласным решением судей.

Дмитрий Бивол: «Предпочитаю подраться с Бетербиевым после боя с Рамиресом. Если будет реванш с Канело – без проблем»

Канело: «Не знаю, захочу ли я реванш с Биволом, если его победит Рамирес»