Рой Джонс: «Рамирес – настоящая проблема. Биволу следует быть осторожным»

Бывший чемпион мира по боксу поделился ожиданиями от боя и .

«Рамирес – настоящая проблема. Этот парень может драться. Он недооценен, неизвестен и это его возможность заявить о себе.

Хильберто не побежден и бывший чемпион мира в суперсреднем весе. На первый взгляд в этом парне нет ничего необычного, но его еще никто не смог победить. Его головоломка не решена.

Рамирес совершенно отличается от Канело. Этот парень поднялся из второго среднего веса. Они с Биволом близки по размерам. Так что проблема может заключаться в росте.

Это действительно хороший бой для Бивола. Ему следует быть осторожным, ведь он только что победил Канело.

Теперь же он дерется с малоизвестным парнем, но он опасен. Хотя Бивол всегда показывал себя профессионалом», – сказал Джонс.

Бой Бивола и Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби.

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