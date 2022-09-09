Дмитрий Бивол: «Не гонюсь за реваншем с Канело. Я свое получил»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол рассказал, что не считает реванш с Саулем Альваресом приоритетным вариантом.

5 ноября в Абу-Даби россиянин подерется с .

— Альварес сейчас во время своих интервью частенько рассуждает о вариантах реванша с вами. Например, мексиканец не уверен, что ему будет интересен реванш в случае победы Рамиреса. В общем, Канело диктует условия.

— Да мне на его условия уже все равно. Ну, не хочет он этого боя. Ну, будет этот реванш — хорошо, нет — ничего страшного. Я за этим уже не гонюсь, свое уже получил. Может, этого и хватит. Выиграл у него и точка. Мне кажется, это ему должно быть интересно.

— Мы говорим про спортивному составляющую, но профессиональный бокс — это еще и возможность заработать.

— Да. Но я не испытываю сильную нужду и не чувствую готовности на все пойти ради того, чтобы заработать в бою с Альваресом. Я за поединок с Рамиресом заработаю те же самые деньги, что и во встрече с Альваресом.

Не такие уж условия были, и я не стремлюсь прям к реваншу. У меня есть спортивный интерес. Я хочу титулы.

— При этом вы сейчас будете проводить свою десятую защиту пояса WBA.

— А что мне остается делать? Только ждать. Как это в принципе и было в ситуации с боем с Альваресом. Никто же этого не ожидал, да даже я не особо это ожидал. А тут все получилось. Кто знает, может, внезапно получится бой за титул. А может, Альварес захочет выставить свои титулы в 76 кг. Есть же такой вариант.

Дмитрий Бивол: «Предпочитаю подраться с Бетербиевым после боя с Рамиресом. Если будет реванш с Канело – без проблем»

Канело: «Не знаю, захочу ли я реванш с Биволом, если его победит Рамирес»