Команды Фьюри и Джошуа приостановили переговоры о бое из-за смерти Елизаветы II

Журналист Майк Бенсон сообщил, что команды британских боксеров и приостановили переговоры о возможном поединке в связи со смертью королевы Елизаветы II.

«Фрэнк Уоррен объяснил, что они поставили на паузу переговоры о поединке Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа из-за смерти королевы Елизаветы II и возобновят их на следующей неделе: «Мы с Тайсоном просто не считаем это уместным в данный момент из-за уважения к королевской семье», – написал Бенсон.

Тайсон Фьюри о смерти Елизаветы II: «Пусть господь Бог дарует теплую постель на небесах»

Елизавета II и спорт: награждала Англию на ЧМ-1966, принимала «Арсенал», вбрасывала шайбу в НХЛ, вручала салатницы на «Уимблдоне»