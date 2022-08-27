Эвандер Холифилд: «У Джошуа закончился бензин в бою с Усиком. Для Александра бой с Фьюри будет сложным»

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях прокомментировал победу над в реванше, а также поделился ожиданиями от возможного боя украинца и .

«Кажется, что у Джошуа закончился бензин. Думаю, что в первых шести раундах бой был равным. Джошуа подумал, что Усик у него в руках, но он его не добил. С этого момента Александр забрал все раунды.

Усик очень талантливый боксеров, а в боксе главное — боксировать. У более мелких парней руки быстрее, они намного лучше двигаются. Когда ты хороший боец, у тебя более высокие шансы, чем у мощного панчера.

Фьюри доказал, что способен драться и на ближней, и на дальней дистанции. У него есть опыт. Я думаю, что это будет сложный поединок, но кто его знает.

Усик — хороший боксер, и любому нужно вносить коррективы, чтобы драться с ним. Пожалуй, это будет сложный и очень хороший бой», – сказал Холифилд.

Усик и Фьюри обязаны подраться: их бой – шаг в историю. В тяжелом весе не было абсолютного чемпиона с четырьмя титулами

Усик и Джошуа 10 лет назад выиграли Олимпиаду. Украинец перед этим чуть не закончил с боксом, а англичанин мог сесть за наркоторговлю