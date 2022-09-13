Менеджерская компания 258 MGT сообщила, что их клиент Энтони Джошуа готов драться с Тайсоном Фьюри на его условиях.
Джошуа согласен выйти в ринг против Фьюри 3 декабря, а не 14-го, как хотел изначально.
«258 и Matchroom Boxing от имени Энтони Джошуа могут подтвердить, что мы согласны на все условия, выдвинутые нам командой Фьюри в прошлую пятницу касательно боя 3 декабря.
В связи со смертью королевы, мы договорились приостановить всю коммуникацию. Мы ждем ответа», – сообщили в компании.
Со-промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен, отвечая на сообщение, пообещал отправить Джошуа контракт на бой с его подопечным.
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