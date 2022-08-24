Фьюри хочет 500 млн долларов за бой с Усиком: «Самый большой в мире бой должен пройти за самые большие в мире деньги»

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Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что согласится на объединительный бой против Александра Усика только за самый большой гонорар в истории.

«Самый большой в мире бой должен пройти за самые большие в мире деньги. Если я поставлю все на кон против неизвестного иностранца, ребятам лучше дать мне полмиллиарда долларов.

Если нет, то удерживайте этого маленького лоха. Если бы это был Энтони Джошуа, то я бы подрался бесплатно, а так нет», – сказал британец.

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