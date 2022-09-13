Бывший чемпион в легком весе рассказал, сколько весил во время выступлений и сколько весит сейчас.

«Когда я был активным бойцом, я всегда весил 86-87 килограмм. И я гонял до 70 килограмм. Это примерно 16 килограмм.

Я закончил карьеру и набрал 4-5 килограмм (до 91 кг), и ничего не могу с этим поделать. Или мне нужно тренироваться по 4-5 часов в день, чтобы вернуться в 86 килограмм, или жить счастливой жизнью.

Два выбора – как думаете, какой я сделаю? Конечно, быть счастливым, пить пепси», – сказал Нурмагомедов.

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