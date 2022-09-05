Камару Усман: «Хабиб похож на маленького коренастого медвежонка. Нет шансов, что он похудеет»

Бывший чемпион в полусреднем весе оценил вероятность возвращения в спорт.

«Хабибу проще сказать «нет». Во-первых, я не думаю, что он сможет сбросить вес для легкого дивизиона. Ни за что не сможет.

Сейчас он выглядит как полутяжеловес, причем солидный. Он медведь, он похож на маленького коренастого медвежонка. Нет шансов, что он похудеет», – сказал Усман.

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