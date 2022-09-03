Сирил Ган: «В моей стране трешток не принят. Поэтому Хабиб мне ближе, чем Конор»

Тяжеловес UFC Сирил Ган рассказал про отношения с экс-чемпионом легкого дивизиона .

— Хабиб приглашал тебя в Дагестан, подтянуть борьбу, ты вежливо отказался. Вы вообще когда-нибудь встречались с ним?

— Нет, я ни разу с ним не общался, ни вживую ни в директе. Но хочу поблагодарить его за приглашение. Я не могу приехать в его страну, но ребята из его страны уже приехали в наш зал (смеется). Но однажды, кто знает, может и я приеду к нему.

— Все фаны делятся на тех, кому ближе типаж Хабиба и кому – Конора. Кто тебе из них ближе по подаче, по характеру?

— В моей стране трешток не принят, как в США. Поэтому скажу, что Хабиб ближе.

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