Оливейра рассказал, с кем подрался бы – с Хабибом или Конором

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра ответил на вопрос о потенциальном сопернике. Бразильцу предложили выбрать Хабиба Нурмагомедова или Конора Макгрегора.

«Все говорят: «Конор Макгрегор поправляется после поражения». Хорошо, сколько денег он положит на мой банковский счет?

Я бы подрался с Конором в любое время, так как все знают, что это финансово выгодный бой.

Давайте представим, что Хабиб возвращается, но, сколько я заработаю за этот бой, сколько будет продано PPV?» – сказал Оливейра.

22 октября на UFC 280 в Абу-Даби Оливейра подерется с Исламом Махачевым.

Магомед Исмаилов: «Махачеву нужно провести бой с Оливейрой безошибочно. Чарльз очень опасный парень»

Чарльз Оливейра – о жестких спаррингах: «Это наш метод. Если вы хотите войны, она придет к вам»

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