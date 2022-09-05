Оливейра рассказал, с кем подрался бы – с Хабибом или Конором

Бывший чемпион в легком весе Чарльз Оливейра ответил на вопрос о потенциальном сопернике. Бразильцу предложили выбрать или .

«Все говорят: «Конор Макгрегор поправляется после поражения». Хорошо, сколько денег он положит на мой банковский счет?

Я бы подрался с Конором в любое время, так как все знают, что это финансово выгодный бой.

Давайте представим, что Хабиб возвращается, но, сколько я заработаю за этот бой, сколько будет продано PPV?» – сказал Оливейра.

22 октября на UFC 280 в Абу-Даби Оливейра подерется с Исламом Махачевым.

Магомед Исмаилов: «Махачеву нужно провести бой с Оливейрой безошибочно. Чарльз очень опасный парень»

Чарльз Оливейра – о жестких спаррингах: «Это наш метод. Если вы хотите войны, она придет к вам»