Рамирес про бой с Биволом: «С нетерпением жду, когда получу его титул»

Мексиканский полутяжеловес поделился ожиданиями от боя с чемпионом WBA Дмитрием Биволом.

«С нетерпением жду, когда получу его титул и стану двукратным чемпионом мира. Думаю, мы устроим отличное шоу для всех болельщиков в Абу-Даби. Это будет отличная ночь.

Бивол — один из величайших боксеров полутяжелого веса, он победил одного из величайших бойцов современности. С чем его и поздравляю.

Что я могу сказать? У меня 44 победы и ни одного поражения», – сказал Рамирес.

Бой Бивола и Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби.

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