Чемпион UFC в среднем весе поделился впечатлениями от боя и Кевина Холланда.

«Это было безумное дерьмо. Отдаю должное Кевину – он хорошо себя проявил, выкручивался, пытался выиграть позицию, но Хамзат был просто на шаг, даже на два шага впереди. Но он не сделал вес, так что он все равно сучка», – сказал Адесанья.

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