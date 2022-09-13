Адесанья про бой Чимаев – Холланд: «Отдаю должное Кевину – он хорошо себя проявил»

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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился впечатлениями от боя Хамзата Чимаева и Кевина Холланда.

«Это было безумное дерьмо. Отдаю должное Кевину – он хорошо себя проявил, выкручивался, пытался выиграть позицию, но Хамзат был просто на шаг, даже на два шага впереди. Но он не сделал вес, так что он все равно сучка», – сказал Адесанья.

На UFC 279 в Лас-Вегасе Чимаев победил Холланда удушающим в первом раунде.

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