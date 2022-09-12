Чимаев – о Холланде: «Он хороший парень, но я шел на войну, а теперь она окончена»

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев заявил, что оставил позади конфликт с Кевином Холландом. Напомним, что бойцы устроили потасовку перед турниром UFC 279.

«На самом деле Кевин – хороший парень. Мне он нравится. Да, иногда перед боями мы можем друг другу не нравиться, но мы же выходим на бой как на войну.

Война окончена, и теперь двери нашего зала для него открыты. В любое время он может приехать.

Он очень приятный парень, жесткий воин. Я рад, что победил, и теперь полечу домой с хорошими деньгами», – сказал Хамзат.

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