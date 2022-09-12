Чимаев – о Холланде: «Он хороший парень, но я шел на войну, а теперь она окончена»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев Кевин Холланд UFC 279 Чимаев - Холланд Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев заявил, что оставил позади конфликт с Кевином Холландом. Напомним, что бойцы устроили потасовку перед турниром UFC 279.

«На самом деле Кевин – хороший парень. Мне он нравится. Да, иногда перед боями мы можем друг другу не нравиться, но мы же выходим на бой как на войну.

Война окончена, и теперь двери нашего зала для него открыты. В любое время он может приехать.

Он очень приятный парень, жесткий воин. Я рад, что победил, и теперь полечу домой с хорошими деньгами», – сказал Хамзат.

Чимаев отказался от боя с Уиттакером: «Хочу биться с кем-то плохим, чтобы мне его не было жалко»

Хамзат Чимаев: «Диаз должен поблагодарить Бога, что не подрался со мной»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные