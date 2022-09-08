Чимаев не хочет драться с Костой: «Я не буду с ним биться, его уже поимели в задницу» 

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев заявил, что не заинтересован в поединке против средневеса .

Напомним, что ранее между бойцами случилась перепалка, когда они встретились в тренировочном зале UFC PI в Лас-Вегасе (Невада).

«Ничего не произошло. Он болтал чушь про меня. Я никогда не говорил об этом парне, возможно только однажды.

Сейчас он хочет быть известным. поимел его в задницу. И что? Весь мир видел это дерьмо.

Ему нужно вернуться и сделать что-то попроще. Зачем мне драться с Костой? Я не буду биться с этим парнем. Его уже поимели в задницу», – сказал Чимаев.

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