Чимаев не хочет драться с Костой: «Я не буду с ним биться, его уже поимели в задницу» 

Теги UFC Пауло Коста Исраэль Адесанья Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев заявил, что не заинтересован в поединке против средневеса Пауло Косты

Напомним, что ранее между бойцами случилась перепалка, когда они встретились в тренировочном зале UFC PI в Лас-Вегасе (Невада). 

«Ничего не произошло. Он болтал чушь про меня. Я никогда не говорил об этом парне, возможно только однажды. 

Сейчас он хочет быть известным. Исраэль Адесанья поимел его в задницу. И что? Весь мир видел это дерьмо. 

Ему нужно вернуться и сделать что-то попроще. Зачем мне драться с Костой? Я не буду биться с этим парнем. Его уже поимели в задницу», – сказал Чимаев.

Коста – о стычке с Чимаевым: «Чеченский кекс был чертовски напуган» 

Уайт – о стычке Чимаева и Косты: «Таков этот бизнес: эти вещи будут случаться, а мы будем разбираться» 

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