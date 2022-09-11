Конор: «Ухмылка на весах была достаточным поводом для того, чтобы уволить Чимаева и отправить голодать»

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал проваленное взвешивание Хамзата Чимаева перед 279.

«Я считаю, что Хамзата нужно было вообще убрать из карда. Перетасовка и организация более удобных боев для проваливших взвешивание станет дурным примером для остальных.

Ухмылка на весах сама по себе была достаточным поводом для того, чтобы исключить его из состава участников и отправить голодать.

Поздравляю Нейта с успешным выполнением своих контрактных обязательств и статусом настоящей суперзвезды. Честная игра. Наша трилогия будет завершена», – написал ирландец.

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