Уайт знал о проблемах Чимаева с весогонкой. Дэйна начал готовить новые бои, когда у Хамзата случились судороги

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что знал о проблемах с весогонкой у Хазмата Чимаева. Промоутер послал к полусредневесу врачей, когда у него начались судороги. Из-за этого Дэйна заранее начал готовить обновленный мейн-кард.

«Вот как все было. В общем, он гонял вес. Если вы его видели вчера, он уже был достаточно худым, так что он должен был уложиться в вес.

Он начал весогонку, и у него начались какие-то проблемы, судороги по всему телу. И все, что происходит, когда весогонка идет плохо. Лет 10 назад таких прецедентов вообще не было.

Но сейчас Хамзат нам сообщил об этом, мы отправили к нему доктора. И он уже решал, может Чимаев продолжать или нет. Он сказал, что нет. Так что мы с утра начали что-то решать», – сказал Уайт.

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