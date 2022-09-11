Появилось видео стычки Чимаева и Холланда, из-за которой отменили пресс-конференцию UFC 279

UFC опубликовал видео, на котором бойцы промоушена и Кевин Холланд устроили перепалку перед пресс-конференцией 279-го номерного турнира.

Напомним, Чимаев ударил Холланда ногой в грудь после того, как американец предложил шведу чеченского происхождения бесплатно побрить бороду.

По разным данным в потасовке участвовало порядка 100 человек из команд Чимаева и . Президент UFC принял решение отменить пресс-конференцию.

После этого Чимаев провалил взвешивание на 3,5 кг и был лишен боя с Диазом. На UFC 279 он подрался в промежуточном весе с Холландом.

Чимаев и Диаз устроили массовую драку: пресс-конференцию UFC отменили (впервые в истории), в побоище участвовало под 100 человек