Президент UFC Дэйна Уайт ответил на обвинения в том, что скандал и смена карда на 279-м турнире в Лас-Вегасе были подстроены.

Напомним, в карде поменялось три боя. Главным стал – после того, как провалил взвешивание. Швед чеченского происхождения подрался с Кевином Холландом.

«В интернете есть несколько долбаных сумасшедших, которые думают, что все это было подстроено, спланировано и все такое. Думаете с этими сумасшедшими бойцами можно договориться? Вы не в своем уме.

Это случилось, и нам пришлось смириться. Я просто не мог дождаться, когда этот вечер закончится», – сказал Уайт журналистам.

Провал Чимаева и бой Диаза против Фергюсона – сценарий UFC? Многие уверены, что Уайт все спланировал заранее

UFC 279: Диаз победил Фергюсона, Чимаев задушил Холланда и другие бои