Дэйна Уайт: «Есть несколько долбаных сумасшедших, которые думают, что все на UFC 279 было подстроено. Думаете с этими бойцами можно договориться?»

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Президент UFC Дэйна Уайт ответил на обвинения в том, что скандал и смена карда на 279-м турнире в Лас-Вегасе были подстроены.

Напомним, в карде поменялось три боя. Главным стал Нейт ДиазТони Фергюсон после того, как Хамзат Чимаев провалил взвешивание. Швед чеченского происхождения подрался с Кевином Холландом.

«В интернете есть несколько долбаных сумасшедших, которые думают, что все это было подстроено, спланировано и все такое. Думаете с этими сумасшедшими бойцами можно договориться? Вы не в своем уме.

Это случилось, и нам пришлось смириться. Я просто не мог дождаться, когда этот вечер закончится», – сказал Уайт журналистам.

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