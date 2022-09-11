Дэйна Уайт: «Чимаев – гребаное чудо природы. Это, наверное, четвертый бой Хамзата, когда он не пропускает ни одного удара»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев Кевин Холланд UFC 279 Чимаев - Холланд Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал выступление Хамзата Чимаева против Кевина Холланда на UFC 279 в Лас-Вегасе.

«Это, наверное, четвертый бой Хамзата, когда он даже ни одного удара не пропускает. Он - гребаное чудо природы, и я не думаю, что кто-либо ожидал такой бой в его исполнении, особенно против Кевина.

Давать ли бой за титул, когда у него был такой большой перевес? Это большая проблема.

Мы подумаем и примем решение исходя из его боя, который проходил в 180 фунтах. Посмотрим», – сказал Уайт.

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