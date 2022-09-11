Генри Сехудо: «Я был тройным нулем, когда Диаз дебютировал в UFC. Легенда боев!

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо отреагировал на уход Нейта Диаза из промоушена.
«Я был тройным нулем, когда Нейт Диаз дебютировал в UFC (июнь 2007 года). Еще даже не выиграл свою золотую медаль олимпиады. Вот как долго Нейт Диаз был легендой боев!» – написал Сехудо.
На UFC 279 Диаз победил болевым приемом в четвертом раунде Тони Фергюсона.
Фрэнсис Нганну: «Нейт Диаз – свободный человек! Поздравляю»
Нейт Диаз заявил, что уходит из UFC: «У меня была самая длинная и успешная карьера. Я превзошел всех по зарплате и выживанию»