Чимаев про свист болельщиков: «Люди могут говорить, что не хотят смотреть мои бои, но они лгут»

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал свист болельщиков в свой адрес перед и после боя с Кевином Холландом на UFC 276.

«Вас беспокоит это дерьмо? Мне плевать. Я беспокоюсь о семье, карьере и моих деньгах. Сегодня фанаты за меня, а завтра – против.

Люди могут говорить, что не хотят смотреть мои бои, но они лгут. Все хотят видеть мои поединки, все желают посмотреть на убийцу, а не на курильщиков и торговцев наркотиками. Я профессиональный спортсмен.

На сама деле, Холланд – приятный парень, так что он мне понравился. Порой мы не нравимся друг другу перед боями. Это нормально, ведь мы идем на войну, чтобы убить друг друга. Теперь война окончена, и он может прийти в наш зал и стать одним из нас», – сказал Чимаев.

Чимаев наказал американца-болтуна: придушил Холланда за 2 минуты и снова не пропустил ударов – под свист с трибун

Дэйна Уайт: «Чимаев – гребаное чудо природы. Это, наверное, четвертый бой Хамзата, когда он не пропускает ни одного удара»