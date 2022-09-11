Хамзат Чимаев: «Диаз должен поблагодарить Бога, что не подрался со мной»

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал победу над Кевином Холландом, а также бой и .

«Холланд жестче, сильнее, намного лучше, чем Диаз. Если бы они подрались, то Холланд убил бы его. Я легко финишировал этого парня в первом раунде. Так что Диаз должен поблагодарить Бога, что не подрался со мной.

Видели, как Диаз и Фергюсон били ногами и руками, как они боролись? Эти парни старые. Я молод, я убийца.

Кто будет следующим? Все проигрывают. У Колби Ковингтона два поражения подряд, Хорхе Масвидаль проигрывает. Над кем у него была последняя победа? Над Диазом. Вы видели бой Диаза? Это было ужасно», – сказал Чимаев.

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