Канело про бой с Головкиным: «Поражение для меня не вариант»

Абсолютный чемпион в суперсреднем весе Сауль Альварес поделился ожиданиями от боя с Геннадием Головкиным.
«Поражение для меня не вариант, но это риск. Я всегда стараюсь взять лучшие бои, самые тяжелые. Конечно, однажды ты проигрываешь...
Я счастлив участвовать в таких боях, потому что они делают меня лучше. Мое наследие растет только благодаря подобным боям.
В последнем своем поединке я многому научился. Мне не стыдно, что я проиграл. Я бросил себе вызов, потому что хочу стать великим», – сказал мексиканец.
Бой Канело и Головкина состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.
Канело: «Моя цель – закончить карьеру Головкина»
Геннадий Головкин: «Мне не нужно драться как Бивол, чтобы иметь преимущество над Канело»