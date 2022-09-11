Канело про бой с Головкиным: «Поражение для меня не вариант»

Абсолютный чемпион в суперсреднем весе поделился ожиданиями от боя с .

«Поражение для меня не вариант, но это риск. Я всегда стараюсь взять лучшие бои, самые тяжелые. Конечно, однажды ты проигрываешь...

Я счастлив участвовать в таких боях, потому что они делают меня лучше. Мое наследие растет только благодаря подобным боям.

В последнем своем поединке я многому научился. Мне не стыдно, что я проиграл. Я бросил себе вызов, потому что хочу стать великим», – сказал мексиканец.

Бой Канело и Головкина состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

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