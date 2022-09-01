Канело: «Моя цель – закончить карьеру Головкина»

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес рассказал о настрое в преддверии поединка с .

«Не хочу проявить к нему неуважение, он отличный боец. Один из лучших средневесов в истории бокса. Но моя цель - закончить его карьеру. Закончить его великую карьеру.

Я голоден. Выкладываюсь на тренировках на все 100 процентов. Я мотивирован. Не могу дождаться, когда окажусь на ринге.

Мне нравится такой стиль, как у Головкина. От этого выиграют болельщики. Они хотят увидеть отличный бой. Благодаря сочетанию наших с Головкиным стилей этот бой будет великолепным», – сказал Канело.

Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

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