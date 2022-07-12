Головкин про трешток Канело: «Возможно, это побочные эффекты от веществ в его организме»

Чемпион WBA и IBF в среднем весе отреагировал на трешток будущего соперника .

«Не знаю, как объяснить, почему у нас возникла вражда. Возможно, это побочные эффекты от определенных веществ в его организме. Но я отношусь к этому как к спортивному событию, ничего личного. Но слова, которые он выбирает, необъяснимы и непонятны.

Перед боем с Ретой Муратой я не верил, что третий бой с Канело будет важным для моего наследия, и я все еще думаю, что он ни в коем случае негативно на него не повлияет. Это будет великолепное дополнение к моим достижениям, если я получу то, что заслуживаю.

Но я верю, что ничего не потеряю. Это не запятнает мое наследие, даже если мне не удастся победить в трилогии. Я все равно буду счастлив», – сказал Головкин.

Третий бой Головкина и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

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