Геннадий Головкин: «Мне не нужно драться как Бивол, чтобы иметь преимущество над Канело»

Казахстанский боксер Геннадий Головкин рассказал о подготовке к третьему бою с абсолютным чемпионом в суперсреднем весе Саулем Альваресом.
«Не думаю, что я должен что-то менять в своем стиле. Мне не нужно драться как Дмитрий Бивол, чтобы иметь преимущество над Канело.
Этот бой пройдет в другой весовой категории. Уверен, что Канело будет более серьезен. Проще говоря, он возвращается в реальность. Моя же цель — выложиться на все 100%.
Я со всей серьезностью отношусь к нашему третьему поединку: усердно тренируюсь. Есть большая разница между средним и суперсредним дивизионами. Эти 8-10 фунтов очень значительны.
Не сказал бы, что я лично чувствую какую-нибудь разницу, что стал сильнее или быстрее. Я замечательно себя чувствую в средней категории. Но в суперсредней немного иначе — я стал чуточку тяжелее», – сказал Головкин.
Бой Головкина и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.
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