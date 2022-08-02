Головкин про бой с Канело: «Это будет самая крупная победа в моей карьере»

Боксер из Казахстана Геннадий Головкин поделился ожиданиями от третьего боя с абсолютным чемпионом в суперсреднем весе .

«Прошло много времени, когда мы последний раз встречались в ринге. Теперь мы совсем другие боксеры. Это правильный подход, потому что мы должны двигаться дальше.

Не нужно оглядываться на два предыдущих поединка и тренироваться с этой идеей. Это совсем другой бой. Нет, сомнений, что это будет не легкий поединок.

Мой соперник чемпион, и у него четыре пояса. Возможно, он лучший боец своей весовой категории. Я буду чувствовать себя свежо в новом весе. Думаю, я буду хорошо готов физически.

Я должен сказать, что у меня нет дискомфорта в среднем дивизионе. Если все сложится хорошо, то это будет самая крупная победа в моей карьере. Это было бы лучшее, что со мной случилось», – сказал Головкин.

Бой Головкина и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

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