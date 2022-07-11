Эдди Хирн: «После боя с Головкиным Канело хочет сразу же вернуться к реваншу с Биволом»

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Промоутер Эдди Хирн сообщил, что абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес собирается провести реванш с Дмитрием Биволом после боя с Геннадием Головкиным.

«Этот парень сделал все, чтобы мы его уважали за то, что он пытается стать великим.

Теперь он возвращается, дерется с Головкиным, а потому сразу же хочет вернуться к реваншу с Биволом.

Если он победит Бивола в реванше, что мы тогда скажем? Величайший боец всех времен, один из», – сказал Хирн.

Третий бой Канело и Головкина состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

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