Джейк Пол: «Уайт хотел нагнуть американца Диаза, но русский Хамзат оказался двойным агентом и нагнул Дэйну»

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол отреагировал на изменившийся главный кард турнира 279.

Напомним, что изначально возглавить ивент должен был поединок в полусреднем весе между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.

Однако швед чеченского происхождения провалил взвешивание. Теперь Диаз подерется с , а сам Чимаев встретится с Кевином Холландом.

пытался нагнуть своего соотечественника … Но русский был двойным агентом и нагнул Дану Уайта. В этом вся ирония», – написал Пол в соцсетях.

Уайт знал о проблемах Чимаева с весогонкой. Дэйна начал готовить новые бои, когда у Хамзата случились судороги

Диаз недоволен сменой соперника: «Это полный бардак. Это чертовски раздражает. Я даже не знаю, как драться с Фергюсоном»