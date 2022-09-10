Джейк Пол: «Уайт хотел нагнуть американца Диаза, но русский Хамзат оказался двойным агентом и нагнул Дэйну»

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Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол отреагировал на изменившийся главный кард турнира UFC 279.

Напомним, что изначально возглавить ивент должен был поединок в полусреднем весе между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.

Однако швед чеченского происхождения провалил взвешивание. Теперь Диаз подерется с Тони Фергюсоном, а сам Чимаев встретится с Кевином Холландом.

«Дэйна Уайт пытался нагнуть своего соотечественника Нейта Диаза… Но русский Хамзат Чимаев был двойным агентом и нагнул Дану Уайта. В этом вся ирония», – написал Пол в соцсетях.

Уайт знал о проблемах Чимаева с весогонкой. Дэйна начал готовить новые бои, когда у Хамзата случились судороги

Диаз недоволен сменой соперника: «Это полный бардак. Это чертовски раздражает. Я даже не знаю, как драться с Фергюсоном»

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