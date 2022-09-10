Кормье призвал поддержать Холланда, принявшего бой с Чимаевым: «Многие бойцы этого бы не сделали»

Теги UFC Нейт Диаз Даниэль Кормье Хамзат Чимаев Кевин Холланд UFC 279 Чимаев - Холланд Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье выразил уважение Кевину Холланду, который согласился драться с Хамзатом Чимаевым.

Изначально швед чеченского происхождения должен был биться с Нейтом Диазом, однако бой был отменен из-за проваленного «Борзом» взвешивания.

«Покажите свою любовь Кевину Холланду! Многие бойцы этого не сделали бы», – написал Кормье в соцсетях.

Чимаев – о проваленной весогонке: «Я был готов продолжать. Тут Чечня, ублюдки, заткнитесь»

Нейт Диаз и Тони Фергюсон подерутся в главном событии UFC 279. Бой Чимаев – Холланд будет со-главным

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные