Кормье призвал поддержать Холланда, принявшего бой с Чимаевым: «Многие бойцы этого бы не сделали»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье выразил уважение Кевину Холланду, который согласился драться с .

Изначально швед чеченского происхождения должен был биться с Нейтом Диазом, однако бой был отменен из-за проваленного «Борзом» взвешивания.

«Покажите свою любовь Кевину Холланду! Многие бойцы этого не сделали бы», – написал Кормье в соцсетях.

Чимаев – о проваленной весогонке: «Я был готов продолжать. Тут Чечня, ублюдки, заткнитесь»

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