Кормье – о быстрой организации боя Диаза и Фергюсона: «Поэтому UFC – лучшая компания в этом бизнесе»

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Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье отреагировал на перестановки, случившиеся из-за проваленного Хамзатом Чимаевым взвешивания.

Теперь в главном бою UFC 279 подерутся полусредневесы Тони Фергюсон и Нейт Диаз, а в со-главном событии пройдет поединок в промежуточном весе между Хамзатом Чимаевым и Кевином Холландом.

«Турнир может стать еще лучше. Вот почему я всегда говорил, что UFC лучшая боевая компания в этом бизнесе. Будет веселая ночь!» – написал Кормье в соцсетях.

Диаз – о весогонке Чимаева: «Вчера мы надрали его сучью задницу, а сегодня он не может сделать вес»

Чимаев – о проваленной весогонке: «Я был готов продолжать. Тут Чечня, ублюдки, заткнитесь»

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