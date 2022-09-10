Кормье – о быстрой организации боя Диаза и Фергюсона: «Поэтому UFC – лучшая компания в этом бизнесе»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье отреагировал на перестановки, случившиеся из-за проваленного Хамзатом Чимаевым взвешивания.
Теперь в главном бою UFC 279 подерутся полусредневесы Тони Фергюсон и Нейт Диаз, а в со-главном событии пройдет поединок в промежуточном весе между Хамзатом Чимаевым и Кевином Холландом.
«Турнир может стать еще лучше. Вот почему я всегда говорил, что UFC лучшая боевая компания в этом бизнесе. Будет веселая ночь!» – написал Кормье в соцсетях.
Диаз – о весогонке Чимаева: «Вчера мы надрали его сучью задницу, а сегодня он не может сделать вес»
Чимаев – о проваленной весогонке: «Я был готов продолжать. Тут Чечня, ублюдки, заткнитесь»