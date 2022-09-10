Диаз недоволен сменой соперника: «Это полный бардак. Это чертовски раздражает. Я даже не знаю, как драться с Фергюсоном»

Ветеран полусреднего веса UFC Нейт Диаз высказался о смене соперника. Американец зол из-за проваленной весогонки , из-за чего теперь Диазу предстоит бой с .

«Это полный бардак. Это чертовски раздражает. Я готовился к Хамзату. Я даже не знаю, как драться с Фергюсоном. Сегодня посмотрю некоторые его бои.

Но это все равно не имеет значения, поскольку я готовлюсь ко всем и всегда. Я больше не готовлюсь к боям. Я тренируюсь, чтобы драться со всеми и всегда. Я готов к войне», – сказал Диаз-младший.

Диаз – о смене соперника: «Сучка Хабиб боялся Фергюсона так же, как засранец Чимаев боится меня»

Чимаев – о проваленной весогонке: «Я был готов продолжать. Тут Чечня, ублюдки, заткнитесь»