Ветеран полусреднего веса UFC Нейт Диаз высказался о проваленной весогонке . Швед чеченского происхождения не уложился в лимит дивизиона, так что теперь Нейт подерется с Тони Фергюсоном.

«Вчера мы надрали здесь его сучью задницу, а сегодня он не знает, как сделать вес. Понимаете, о чем я говорю?

Вы, ребята, уже знаете, что это. Настоящие гангстеры прибыли из Калифорнии», – сказал Диаз-младший.

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Взвешивание UFC 279: Чимаев провалил весогонку, бой с Диазом могут отменить