Даррен Тилл про потасовку на пресс-конференции UFC 279: «Парни Диаза хотели пробраться к нам, но у них не вышло»

Британский боец и спарринг-партнер Хамзата Чимаева Даррен Тилл поделился деталями потасовки между ними и командой в преддверии пресс-конференции UFC 279.

«По мне, так все было нормально. Но я это говорю, вероятно, с позиции бойца, потому что для нас это обыденное дело. Всю неделю они [UFC] стараются, чтобы наши команды не пересеклись друг с другом, а их было примерно 30-50 человек. А если быть точнее: их примерно 57, а нас — 32.

Когда мы находились внутри здания, рядом с Нейтом было шесть человек, с Хамзатом тоже, мы ожидали пресс-конференцию в бэкстейдже. Хамзат стоял один, Кевин Холланд – тоже. Не помню, где находился Диаз.

Затем мы сели там, где было примерно 30 человек, каждый пошел в свою сторону. Я увидел, что они начали вставать. Поэтому я тоже встал с несколькими нашими парнями. Ко мне подошел охранник и сказал: «Тилл, пожалуйста, сядь на место», а я такой: «Нет, они же стоят, почему я должен сидеть?»

И он: «Понимаешь, они смотрят на вас, а вы на них, и здесь что-то может случиться». Но все же он настоял, чтобы я сел. Я сказал: «Ладно, но когда сейчас вернется Хамзат, мы все будем стоять на ногах». Он согласился.

Далее ничего такого не происходило: я фотографировался, общался, они занимались своими делами, мы — своими, лишь изредка обмениваясь взглядами. Вдруг я вижу, как один из охранников выбежал в бэкстейдж, и это послужило для меня знаком.

Далее появляется Дэйна [Уайт], все встают, везде толпа людей, из-за которых я не могу пробраться ко входу. Я и один из спарринг-партнеров и тренеров Хамзата пробежали через охранников, а затем увидели, как Хамзат бросает чувака прогибом в сторону.

Я не понял, что за хрень там происходит, но Нейта я там не увидел. Думаю, парни Нейта хотели пробраться к нам, но у них этого не получилось, и поэтому Нейт был снаружи. Кевина я тоже не видел. Это все, что я там увидел, но очевидно, что я что-то упустил», – сказал Тилл.

Чимаев и Холланд буду оштрафованы за стычку перед UFC 279

Пресс-конференция UFC 279 отменена из-за потасовки команд Чимаева и Диаза. В драке участвовало 100 человек