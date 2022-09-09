Адесанья про бой Чимаева и Диаза: «Нейт прикончит его в поздних раундах»

Теги UFC MMA Нейт Диаз полусредний вес (MMA) Исраэль Адесанья Хамзат Чимаев UFC 279 Чимаев - Диаз Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья дал прогноз на бой Хамзата Чимаева и Нейта Диаза на UFC 279.

«Это пять чертовых раундов! Чимаев когда-нибудь проходил пять раундов? Просто стало интересно, я даже не задумывался об этом.

Нейт крут, и может выстоять. Леон Эдвардс разбирал его весь бой, но в последнем раунде Нейт поймал его ударом, который прилетел буквально из ниоткуда.

Чимаев может выиграть решением, но я думаю, что Нейт одержит досрочную победу. Он прикончит его в поздних раундах.

Думаю, в третьем-четвертом раунде у Чимаева закончится бензин, после чего Нейт его нокаутирует или засамбитит», – сказал Адесанья.

Бой Чимаева и Диаза состоится в ночь с 10 на 11 сентября на UFC 279 в Лас-Вегасе.

Нейт Диаз – о планах после боя с Чимаевым: «Если я уйду, это не значит, что UFC дерьмо, я всегда буду с ними»

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