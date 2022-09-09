Тренер Чимаева: «Мы хотим драться в клетке, а не за ее пределами. 50 против 1. Такие вещи не должны происходить»

Андреас Михаэль, тренер полусредневеса UFC Хамзата Чимаева, прокомментировал стычку с командой в преддверии пресс-конференции.

«Даррен [Тилл], ну как тебе госпиталь? Ходят слухи, кто-то упал в нокаут, кто-то получил ножевые ранения, а ты - убежал.

Что нам самом деле происходило? Что тебе известно об этих мифических слухах? Да это же все гребаная чушь собачья!

К тому же говорят, что тебя нокаутировали, а еще кто-то голым бегал по территории, где должна была пройти пресс-конференция. Боже мой! Конечно, всего этого не было.

Сейчас расскажу, что на самом деле там происходило. Хамзат зашел внутрь в одиночку, застал Кевина Холланда, дал ему пинка в грудь. Далее подтянулась команда Диаза, и они начали делать то, что они делают, но никто не пострадал, слава богу. Вот и все, ребята.

Мы хотим драться в клетке, а не за ее пределами. 50 против 1. Такие вещи не должны происходить. Мы спортсмены, так давайте быть гребаными спортсменами, а не чудить таким вот образом. Самое главное - это бой, который состоится в субботу», – сказал Михаэль.

Бой Чимаева и Диаза состоится в ночь с 10 на 11 сентября в Лас-Вегасе.

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