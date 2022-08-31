Канело: «Не знаю, захочу ли я реванш с Биволом, если его победит Рамирес»

Абсолютный чемпион в супересреднем весе пожелал соотечественнику Хильберто Рамиресу победы в бою с чемпионом WBA Дмитрием Биволом.

«Я не хочу боксировать с мексиканцами, и я думаю, что у Рамиреса есть хорошие шансы победить, и я хочу, чтобы он победил. Если Рамирес победит, посмотрим, захочу ли я проводить реванш с Биволом, я не знаю.

Я считаю, что я лучший, потому что, как я сказал Эдди [Рейносо], я в том положении, когда мне уже можно не рисковать. Но я считаю, что лучшие боксеры мира должны идти на риск, потому что только так можно показать все, на что способен, не так ли?

Я рискую, прыгая по весовым категориям, и я – лучший боксер мира, и мне не важно чужое мнение, потому что я люблю вызовы. И я считаю, что лучшие боксеры мира должны принимать вызовы» , – сказал Альварес.

Бой Бивола и Рамиреса пройдет 5 ноября в Абу-Даби.

Дмитрий Бивол 5 ноября в Абу-Даби проведет бой с Хильберто Рамиресом

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