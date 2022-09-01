Дмитрий Бивол: «Возможно, бой с Рамиресом будет одним из самых сложных в моей карьере»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился ожиданиями от боя с Хильберто Рамиресом, который состоится 5 ноября в Абу-Даби.

«Прежде всего, хочу поблагодарить всех присутствующих. Возможно этот бой будет одним из самых сложных в моей карьере. Я всегда на это настраиваюсь перед каждым своим боем.

Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в организации этого поединка. Я очень рад, что проведу защиту своего титула здесь в Абу-Даби. Благодарю Хильберто Рамиреса за согласие на этот бой.

Я знаю, что он давно хотел этого поединка. Я тоже хотел, и теперь он состоится. Я этому рад. Рамирес хороший боксер. Я люблю вызовы и мне интересен бой против соперника с послужным списком 44-0, который крупнее и выше меня. Надеюсь, 5 ноября мы покажем отличный бой.

Мне просто необходимо спарринговать с левшами. Я сделаю это, у меня есть два месяца над подготовку. Рамирес – крупный, у него большой вес для полутяжелого дивизиона. Порой это плюс, а порой – минус. Когда ты большой, ты можешь оказаться немного медленным. Это не имеет значения. Главное, что перед боем мы покажем одинаковый вес», – сказал Бивол на пресс-конференции.

Канело: «Не знаю, захочу ли я реванш с Биволом, если его победит Рамирес»

Дмитрий Бивол 5 ноября в Абу-Даби проведет бой с Хильберто Рамиресом