Джейк Шилдс про потасовку Чимаева и Косты: «Это признак слабости Хамзата»

Бывший боец UFC Джейк Шилдс стал свидетелем потасовки между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой в тренировочном зале Лас-Вегаса.

«Я был там сегодня утром, тренировался с Пауло Костой, отрабатывал некоторые приемы, и вдруг Хамзат начал кричать на нас и ругать Пауло, типа: «Ну что, ты хочешь драться?». Мы оглядываемся, и с Хамзатом было 10 парней.

Пауло вскакивает и начинает нести всякую чушь. Я подбегаю, чтобы поддержать Пауло, потому что я не знаю, а вдруг они нападут на него, верно? Там было несколько парней, так что я не был уверен, что они собирались наброситься на него.

Мы подбегаем и начинаем нести всякую чушь, а Хамзат продолжает: «Давай подеремся сейчас, давай подеремся сейчас», но, говоря это, он спускается по лестнице. Казалось, что это было похоже на игру на камеру.

Позже нам сказали, что он наблюдал за нами в течение 10 минут. Если бы он хотел драться с Пауло, он бы вбежал туда и начал замахиваться на него, а не стоял за пределами клетки и говорил: «Давай подеремся прямо сейчас. Давай сразимся прямо сейчас».

Это признак слабости, по мне так. Я думаю, именно поэтому он был расстроен, потому что Пауло назвал его фальшивым гангстером, и это был прекрасный пример того, что он фальшивый гангстер», – сказал Шилдс.

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