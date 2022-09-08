Уайт – о стычке Чимаева и Косты: «Таков этот бизнес: эти вещи будут случаться, а мы будем разбираться»

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что спокойно отреагировал на словесную перепалку между и , которая случилась в тренировочном центре UFC PI в Лас-Вегасе (Невада).

Швед чеченского происхождения и бразилец столкнулись в зале и начали общаться на повышенных тонах, однако конфликт не дошел до драки.

«Такое случается, парни иногда пересекаются. Таков этот бизнес. В UFC PI внимательно следят за тем, кто где тренируется, но такое случается, когда у тебя зал, полный бойцов.

Это бойцовский бизнес, подобное иногда происходит. Бойцы будут бойцами, так что такие вещи будут случаться. А мы будем с этим разбираться», – сказал Уайт.

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