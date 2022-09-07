Коста – о стычке с Чимаевым: «Чеченский кекс был чертовски напуган»

Теги UFC Нейт Диаз Пауло Коста Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Бразильский средневес UFC Пауло Коста рассказал свою версию произошедшего в UFC PI, где он столкнулся с Хамзатом Чимаевым, что едва не привело к драке.

Бойцы встретились в тренировочном зале и начали обмениваться едкими репликами.

«Я встретил там Чимаева, и он был напуган. Парень замер на месте. На самом деле я не был удивлен. 

Как я и говорил, чеченский кекс, чеченский деликатес быкует только с маленькими парнями. Он позвал меня поговорить, и я подошел к нему. 

Чимаев спросил: «Почему ты говоришь обо мне?» Я ответил: «Что я о тебе сказал? Ты хочешь драться со мной?» Он заявил: «Нет, я хочу знать, что ты сказал обо мне». 

Я ответил: «Мужик, я хочу биться с тобой. Если ты победишь Нейта Диаза, то я хочу подраться». 

И он замер, сказал: «Окей, давай биться сейчас». Вся его команда стояла между нами. Этот парень чертовски напуган», – сказал Коста.

Джейк Шилдс про потасовку Чимаева и Косты: «Это признак слабости Хамзата» 

Хамзат Чимаев: «Мне не нужны телохранители. Я нормальный человек» 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные