Хамзат Чимаев и Пауло Коста чуть не устроили драку в Лас-Вегасе

Шведский полусредневес UFC чеченского происхождения и бразильский средневес устроили перепалку в зале UFC Performance Institute в Лас-Вегасе.

Чимаев: Ты сказал, что хочешь побить меня?

Коста: Что? Ты хочешь подраться со мной?

Чимаев: Нет, ты же в интервью сказал, что побьешь меня.

Коста: Я хочу подраться с тобой! А ты хочешь?

Чимаев: Я могу избить тебя хоть сейчас!

Коста: Хорошо.

Чимаев: Я тебя ##### [ударю] прямо сейчас, ссыкло! Ты бразильская тряпка! Эй, помнишь, что случилось в бою с Исраэлем Адесаньей? Он же ##### тебя в зад, да? Ты же сказал, что побьешь меня, и вот я здесь. А когда я здесь, ты уже превращаешься в ссыкло. Тебе нравится, когда тебя #### в зад, да? Исраэль ##### тебя. Он ##### тебя в зад. Тебе понравилось? Я знаю, что тебе понравилось, ведь ты кусок дерьма.