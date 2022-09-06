Чимаев хочет подраться с победителем боя Адесанья – Перейра

Теги UFC Нейт Диаз средний вес (MMA) полусредний вес (MMA) Исраэль Адесанья Хамзат Чимаев UFC 279 UFC 281 Чимаев - Диаз Алекс Перейра Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Шведский полусредневес UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев готов встретиться с победителем боя между чемпионом среднего дивизиона Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

«Если UFC захочет снова свести Камару Усмана и Леона Эдвардса, то нет проблем. Я возьму другой бой. Посмотрим, что произойдет.

Возможно, я встречусь с Адесаньей или другим парнем – Перейрой. Кто победит, тот может стать моим соперником.

Подождем, что скажет Дэйна Уайт после моего боя с Нейтом Диазом. Раньше он говорил, что с большой вероятностью я подерусь за пояс после последнего поединка, но этого не произошло», – сказал Чимаев.

Бой Чимаева и Диаза 11 сентября возглавит UFC 279 в Лас-Вегасе. Адесанья и Перейра подерутся 12 ноября на UFC 281 в Нью-Йорке. 

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