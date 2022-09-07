Чимаев – о Диазе: «Я все еще фанат Нейта, он мне нравится, но я хочу снести ему голову»

Теги UFC Нейт Диаз полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев UFC 279 Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев рассказал об отношении к Нейту Диазу, с которым непобежденный швед подерется в главном событии UFC 279.

«Я все еще фанат Нейта Диаса. Если ты не фанат, то что ты вообще здесь делаешь? Я смотрю его бои, чему-то учусь на них, получаю удовольствие.

Да, он мне нравится. Он жесткий парень. Все уважают таких жестких парней. Он воин, я воин, и воины всегда уважают друг друга.

С одной стороны, я его уважаю, как и всех своих оппонентов. Но, с другой стороны, когда ты выходишь кого-то убивать, там не место уважению.

Никаких рукопожатий и всего остального. Я выйду не для того, чтобы обниматься с ним. Я хочу снести ему голову», – сказал Диаз.

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