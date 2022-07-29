Дэйна Уайт: «Диаз не собирается драться с Джейком Полом, Нейт сказал, что это дурацкое дерьмо»

Президент UFC Дэйна Уайт сказал, что известный полусредневес не будет драться с видеоблогером и начинающим боксером .

«Я не знаю, подерется ли Нейт Диаз с Джейком Полом. Но мне он сказал, что никогда этого не сделает. Так он мне сказал.

Нейт сказал, мол, это какое-то дурацкое дерьмо. Я не знаю, как будет на самом деле, но мне он сказал, что не собирается с драться с Полом», – сказал Уайт.

Тренер Чимаева – о бое с Диазом: «Ни в коем случае нельзя назвать Нейта легким соперником»

Уайт про поединок Чимаев – Диаз: «Нейт хотел его, и мы его сделали»