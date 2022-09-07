Диаз – о кумирах юности: «Грейси, Емельяненко и Пенн – из-за них я стал этим заниматься»

Теги UFC Би Джей Пенн Нейт Диаз Федор Емельяненко Ройс Грейси Бокс/MMA/UFC

Ветеран полусреднего веса UFC Нейт Диаз назвал бойцов, вдохновивших его прийти в смешанные единоборства.

Среди кумиров Диаза-младшего оказался легендарный тяжеловес Федор Емельяненко.

«Эти парни были на недосягаемой высоте – они были для меня самыми известными людьми в мире.

Все эти парни, у которых есть золото UFC, считают себя лучшими только потому, что так сказала организация, эта огромная машина назначила их лучшими, но я знаю, кто лучший на самом деле – это Хойс Грейси, Федор, Би Джей Пенн. Они те люди, из-за которых я стал этим заниматься», – сказал Нейт.

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