Адесанья назвал самую сильную сторону Алекса Перейры

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья признался, чего ждет от поединка с Алексом Перейрой. Напомним, что поединок средневесов возглавит турнир UFC 281.

Новозеландец нигерийского происхождения назвал уровень соперника средним, при этом назвал навык бразильца, который несет опасность.

«Если говорить абсолютно честно, то по десятибалльной шкале я бы оценил его на шесть. Есть одна вещь, в которой он действительно хорош.

Это левый хук, он многих ловит на этот удар. На удар коленом в прыжке он меня не поймает», – сказал Адесанья.

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