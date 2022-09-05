Камил Гаджиев: «Я вас уверяю, бой Копылова и Адесаньи не был бы мисматчем»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил перспективы российского средневеса UFC Романа Копылова в бою с чемпионом Исраэлем Адесаньей.

«Я бы мог сказать, давайте посмотрим на бой Копылова с Исраэлем Адесаньей. Но надо мной посмеются: «Где Роман и где Исраэль?» А так, с Адесаньей должен драться боец, которого в стойке ничем не удивишь.

Проблема соперников Исраэля в основном том, что они боятся наполучать, понимая высокий уровень кикбоксинга чемпиона. Они изначально зажимаются, и отвечать им нечего.

Роман же пять раз выиграл чемпионат России по рукопашному бою. Это высокий уровень работы в стойке. Да, в ММА опыта у него меньше, я согласен.

Но на самом деле я вас уверяю, бой Копылова и Адесаньи не был бы мисматчем. Однако сейчас на такой бой Рома не имеет права претендовать, учитывая свои позиции в UFC.

Еще две победы и можно претендовать на сильных соперников, а пока ему можно дать кого-то из топ-20», – сказал Гаджиев.

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